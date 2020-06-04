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Otomatik vites satışları 'gaza' bastı

Otomatik şanzımanlı otomobil satışları, yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 arttı- Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 65,52 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı, 2020'nin aynı döneminde yüzde 70'e çıktı- Mayıs sonunda otomobil pazarının yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan araçlar oluşturdu
 04 Haziran 2020 11:10
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Otomatik vites satışları 'gaza' bastı

- Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

- Vatandaş, vergisi düşük olanı tercih etti

Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentine göre, pazarın yüzde 84,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

- Otomatik vites otomobil satışları yükselişte

Öte yandan, bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin 514 adetlik satışla yüzde 70, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adetle yüzde 30 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,52 olurken, 78 bin 854 adetlik satış belirlenmişti.

Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70'e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı
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