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e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı

Kovid-19 salgını sürecinde e-Devlet Kapısı'nda aylık ortalama kullanım 300 milyondan 500 milyona yükseldi. e-Devlet Kapısı'nda bu yılın mayıs sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu
 04 Haziran 2020 11:10
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e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı

- Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin tek bir noktada, basit, sade ve anlaşılır bir dille vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda sunulması amacıyla kurulmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan çalışmalar sonucu 1 Haziran itibarıyla 659 kurumun 5 bin 66 hizmeti e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı. Böylece Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında kamu kurumlarının çevrimiçi sunabilecekleri hizmetlerin yüzde 97'si buraya entegre edildi.

Entegrasyon çalışmaları sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı, belediyeler, üniversiteler, kamu hizmeti sunan elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon firmalarıyla da çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde, doğal gaz ve elektrik abonelik ile fesih başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı.

- Dijital dönüşümde e-Devlet kilit konumunda

Küresel salgın döneminde kamu kurumları, memurlar aracılığıyla vatandaşlara verdikleri hizmetleri, bu süreçte elektronik ortamdan verme arayışı içine girdi.

Ayrıca salgın sürecinde bu tür taleplerin normal hizmet geliştirme sürecinden daha hızlı bir şekilde karşılanması gereği ortaya çıktı.

İlk etapta salgınla ilgili olan maske dağıtımı, sosyal yardımlar, seyahat izin belgesi gibi hizmetler elektronik ortama, kurumlarla beraber çalışılarak taşındı. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda e-Devlet Kapısı, merkezi ve kilit konumunu sürdürüyor.

Bu yeni süreçte, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda e-Devlet hizmetlerine bütüncül bir bakış açısı kazandırmak için basit hizmetlere ilave olarak, birçok kurumun servislerinin kullanılması sonucu yeni bütünleşik hizmet geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

e-Devlet Kapısı, kurumların birleşme noktası olarak farklı kamu kurumu hizmetlerini tek bir noktadan sunma gayreti içinde bulunuyor.

- Kamu hizmetlerinin e-Devlet'e taşınmasında büyük aşama kaydedildi

Son dönemde, özellikle Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının yoğun çabaları ve bürokratik sahiplenmeyle kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'na taşıması noktasında ciddi aşama kaydedildi.

Kovid-19 salgını sürecinde PTT/Maske Başvurusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvurusu, İçişler Bakanlığı/e-Başvuru Sorgulama ve Sağlık Bakanlığı/HES Kodu Oluşturma ve Sorgulama hizmetleri çok kısa sürede e-Devlet Kapısı'na entegre edildi.

e-Devlet Kapısı'nda 1 Haziran itibarıyla sunulan hizmetlerde en fazla kullanım 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu. Bu hizmeti 27 milyon 97 bin 316 sorgulamayla "e-Başvuru Sorgulaması", 18 milyon 465 bin 784 ile "PTT/Maske Başvurusu" ve 10 milyon 213 bin 308 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru" hizmeti izledi.
Anadolu Ajansı
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