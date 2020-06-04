Libya Hükümeti, Trablus'ta kontrolü sağladı
Reuters: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağladı. Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı
|04 Haziran 2020 11:26
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağladı. Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.
Kaynak: Reuters
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