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Libya Hükümeti, Trablus'ta kontrolü sağladı

Reuters: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağladı. Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı
 04 Haziran 2020 11:26
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Libya Hükümeti, Trablus'ta kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağladı. Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.

Kaynak: Reuters
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