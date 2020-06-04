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Polise araçla çarparak şehit eden sanığın 'akli dengesi' yerinde

Ankara'da üç kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polisi şehit eden sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın akli dengesinin yerinde olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi
 04 Haziran 2020 11:35
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Polise araçla çarparak şehit eden sanığın 'akli dengesi' yerinde

- Ankara'da üç kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 18 Aralık 2019'daki duruşmasında, sanık Kalaycı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin ara karar gereği talep edilen Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Dava dosyasına giren raporda, sanık Kalaycı'nın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi.

Muayene sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından sanığın cezai sorumluluğu noktasında zeka geriliği saptanmadığına dikkat çekilen raporda, şu tespit yer aldı:

"Adli dosya tetkikinde sanığın bahse konu suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Seyit Çamran Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019'da sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

- Psikolojik sorunlarının olduğunu iddia etmişti

Sanık Kalaycı, 18 Aralık 2019'da görülen duruşmada, psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğüne dair raporları bulunduğunu ifade etti.

Anne ve babasının ayrı olduğunu, ailesinin Akyurt'ta kiraladığı evde tek başına yaşadığını belirten Kalaycı, evde elektrik, su ve ısıtma sistemi olmadığı için ilaçlarını aksattığını anlattı.

Olay günü cinnet getirdiğini iddia eden Kalaycı, üç kişiyi araçla yaraladığını hatırlamadığını ancak şehit olmasına neden olduğu polis memuru Metin'e çarptığı anı hatırladığını belirtti.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, aynı mahallede daha sonra da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

Kalaycı'nın, saat 09.40 sıralarında ise Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde "dur" işaretine uymadığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in (54) üzerine otomobili kasten sürerek polisin ölümüne sebebiyet verdiği bildirilen iddianamede, sanığın olaydan sonra polis memurlarınca Pursaklar'da yakalandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı
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