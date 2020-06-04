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MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla ürettiği ürünler sanal ortamda sergilenmeye başlandı
 04 Haziran 2020 11:57
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MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla ürettiği ürünler sanal ortamda ziyarete açıldı.

Her eğitim öğretim yılı sonundaki sergi ve etkinlikler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi. Salgınla mücadele sürecinde seferberlik ruhuyla çalışarak maske, dezenfektan, siperlik, tulum üretimine de destek olan kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla ürettiği ürünleri sanal ortamda ziyaretçilerle buluşturuldu.

- Sergiler, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinin internet sitelerinde

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca 24 olgunlaşma enstitüsü ve 993 halk eğitim merkezindeki kursiyerlerin öğretmenlerinin desteğiyle binlerce eser ortaya koyduğunu anlattı.

Salgının ilk gününden bu yana ihtiyaç duyulan başta maske olmak üzere dezenfektan, tulum ve yüz siperliği üretimlerini sürdüren kursiyerlerin morallerini yükseltmek ve sergi isteklerini gerçekleştirmek için ürünlerini sanal ortama taşıdıklarını anlatan Büyük, "Yüz binlerce kursiyerin gayretli ve titiz bir çalışma sonucu oluşturdukları ürünler, 360 derece sanal sergi ortamında kurumların web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başlandı. Yapılan bu çalışma ile kursiyerlerimiz ürünlerini sergileme fırsatını yakalarken vatandaşlarımız da evlerinden çıkmadan bu eserleri sanal ortamda görme ve inceleme imkanı bulmuş oldular." bilgisini verdi.

Salgın sürecinde öğretmenlerin kursiyerlere uzaktan eğitim verdiğine işarete eden Büyük, "Kursiyerlerimiz de el emeği göz nuruyla ürünler ortaya çıkardı. Böylelikle kursiyerlerimiz hem verimli zaman geçirmiş hem de üretime ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış oldu." dedi.

Büyük, böylesine zorlu bir süreçte seferberlik ruhu ve gönüllülük esasına göre çalışan kursiyerlerden başlayarak fedakarca çalışan tüm personeli başarılarından dolayı tebrik etti ve vatandaşları söz konusu eserleri incelemeye davet etti.

Anadolu Ajansı
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