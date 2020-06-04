Şanlıurfa'da 4'ü aktif görevde 10 zanlıya FETÖ operasyonu
Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü aktif görevde 10 şüpheli gözaltına alındı.
|04 Haziran 2020 12:16
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Bayburt ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen 1 üsteğmen ve 4'ü aktif olarak görevde bulunan 5 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında bir şüphelinin de arandığı bildirildi.
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