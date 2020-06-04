Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi bulundu.
|04 Haziran 2020 12:27
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut Operasyonu" düzenlendi.
Bu kapsamda yapılan temas aramasında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta 30 kilogramlık 3 bidonda kumanya, 30 kilogramlık 2 bidonda ekmek, 2 battaniye, 3 ışıldak ve güneş enerji paneli ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına altındı, diğerleri bölgede imha edildi.
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