İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|04 Haziran 2020 15:10
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ESKİŞEHİR
Eskişehir'de bir ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 katlı evde karantina uygulaması başlatıldı.
Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Gençoğlu Sokağı'nda yaşayan 2 kişi, rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Bu kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Hasta ve ailesindeki 6 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı bildirildi.
BATMAN
Batman'ın Sason ilçesinde bir apartman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bir bir apartmanda korona virüs vakası görülmesi üzerine kontrol amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz Yeni Mahalle'de 1 adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi.
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