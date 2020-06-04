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HSK, 4 bin 809 hakim savcının terfi çalışmasını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısıyla ilgili terfi çalışmasının tamamlandığını duyurdu.
 04 Haziran 2020 13:39
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HSK, 4 bin 809 hakim savcının terfi çalışmasını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısıyla ilgili terfi çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

HSK Başkanvekili Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HSK 2. Dairesi 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin olarak, 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 304'ü adli yargı hakimi, 94'ü adli yargı cumhuriyet savcısı, 108'i idari yargı hakimi olmak üzere 506 kişinin birinci sınıfa ayrıldığını kaydetti. Yılmaz, 135'i adli yargı hakimi, 57'si adli yargı cumhuriyet savcısı 24'ü ise idari yargı hakimi olmak üzere 216 kişinin ise birinci sınıf olduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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