HSK, 4 bin 809 hakim savcının terfi çalışmasını tamamladı
|04 Haziran 2020 13:39
|Yazdır
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısıyla ilgili terfi çalışmasının tamamlandığını duyurdu.
HSK Başkanvekili Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HSK 2. Dairesi 2020 yılı Nisan dönemine ilişkin olarak, 4 bin 809 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili Pazartesi gün başlattığı terfi çalışmasını bugün tamamlamıştır. Sonuçlar kurumun internet sitesinde ilan olunacaktır" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, 304'ü adli yargı hakimi, 94'ü adli yargı cumhuriyet savcısı, 108'i idari yargı hakimi olmak üzere 506 kişinin birinci sınıfa ayrıldığını kaydetti. Yılmaz, 135'i adli yargı hakimi, 57'si adli yargı cumhuriyet savcısı 24'ü ise idari yargı hakimi olmak üzere 216 kişinin ise birinci sınıf olduğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı
04 Haziran 2020 15:15
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
04 Haziran 2020 15:10
|Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması
04 Haziran 2020 15:08
|Bakanlıktan AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
04 Haziran 2020 14:51
|İzmir'deki cezaevlerinde virüs hastası hükümlü tutuklu kalmadı
04 Haziran 2020 13:54
|Haziran'da 40 ülkeye uçuş başlıyor
04 Haziran 2020 13:33
|YÖK'ten üniversitelerde uzaktan eğitimle ilgili yeni karar
04 Haziran 2020 13:31
|Deniz kenarı ve plajlarda uygulanacak virüs tedbirleri belirlendi
04 Haziran 2020 13:28
|Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik tedbirler belirlendi
04 Haziran 2020 12:33
|KKKA aşısında insanlar üzerinde denemeler başlayacak
04 Haziran 2020 11:36