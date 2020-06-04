Karantina uzatıldı, bütün mahalle ayaklandı
|04 Haziran 2020 13:47
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 14 gündür corona virüs nedeniyle karantina uygulanıyordu. 15 bin nüfuslu mahallenin 2 bin nüfuslu 15 sokağında uygulanan karantina dün gece itibarıyla sona erecekti.
Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun karantinayı 1 hafta uzatma kararının ardından, mahalleli tepki gösterdi. Polis ekipleri, tarafından mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatmak için sıralanan demir bariyerlere gelen mahalleli, kendilerine gerekçe gösterilmeksizin karantinanın uzatıldığını öne sürdü.
İşe gitmek isteyenlerin gidemediğini, hastalarının dahi hastaneye götürülmediğini öne süren mahalleli 'bizden zarar gelmez' diyerek, karantinanın kaldırılmasını istedi.
İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ
Mahalle haltını sakinleştirmek için mücadele eden polis ekipleri yetersiz kalınca bölgeye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, 2,5 saatlik görüşmenin ardından sakinleştirdi.
Sabah saatlerinde yeniden toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, karara tekrar itiraz etti. Bölgeye ikinci defa gelen İlçe Emniyet Müdürü Karaaslan, megafonla seslendiği halka sorunlarını tek tek çözeceği sözünü vererek yeniden sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor.
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