İzmir'deki cezaevlerinde virüs hastası hükümlü tutuklu kalmadı

MEMUR, EVLENDİĞİNİ KURUMUNA BİLDİRMEK ZORUNDA DEĞİL! Memurun idareye sadece "evlendim" demek için beyanda bulunması gerekli değildir. Ancak memuriyete bağlı çeşitli mali ve sosyal haklardan yararlanıp yararlanamayacağının bilinmesi için elektronik ortamda veya yazılı olarak doldurulan formlarda evlilik durumuna ilişkin bilgi alanlarının doğru bir şekilde cevaplanması zorunludur.