İzmir'deki cezaevlerinde virüs hastası hükümlü tutuklu kalmadı
|04 Haziran 2020 13:54
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif cıkan ve tedavileri icin hastanelere sevk edilen hukumlu ve tutukluların tamamının tedavilerinin tamamlandığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kovid-19 salgını başladığı andan itibaren, tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Tedbirlerin hala sıkı bir şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Önceki basın açıklamalarımız ile ceza infaz kurumlarımızda yapılan filyasyon çalışmaları ve temaslı takibi sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri için hastanelere sevk edildiği açıklanan hükümlü ve tutukluların tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda Kovid-19 vakası bulunmamaktadır."
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