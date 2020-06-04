Engelli memur, yanlışlıkla yatan 38 bin TL'yi iade etti
|04 Haziran 2020 14:03
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Elazığ'da bir kurumda engelli kadrosunda çalışan Ömer Faruk Özçelik, yanlışlıkla hesabına yatan 38 bin 717 TL'yi, bankaya giderek iade etti, örnek bir davranış sergiledi.
Bir çocuk babası olan konuşma güçlüğü çeken Ömer Faruk Özçelik'in (32) hesabına yanlışlıkla bir bankadan 38 bin 717 lira transfer edildi. Özçelik, yanlışlıkla yatan paradan haberi olur olmaz, iş yerinden izin alarak ilgili bankaya gitti. İlk önce dolandırıcılık olayı olabileceğini düşünen Özçelik, banka görevlisi ile görüşüp kendisine ait olmadığını bildiği parayı iade etti.
Evli ve bir çocuk babası olduğunu belirten Ömer Faruk Özçelik, "Bir kurumda engelli kadrosunda çalışmaktayım. Hesabıma yanlışlıkla 40 bin liraya yakın bir para yatırmışlar. Ben de bankaya gittim, gerçekten de doğruymuş. Ben de geri iade ettim. Benim yerimde olsaydınız aynısını siz de yapardınız" dedi.
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