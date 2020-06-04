1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstiklal Caddesinde Beyoğlu ve İBB zabıtaları arasında gerginlik

İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtım için kurulan alan, İBB ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında yeniden gerginliğe neden oldu.
 04 Haziran 2020 14:25
Yazdır
İstiklal Caddesinde Beyoğlu ve İBB zabıtaları arasında gerginlik

İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtım için kurulan alan, İBB ile Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında yeniden gerginliğe neden oldu. Ekipler sabaha karşı yeniden karşı karşıya gelirken Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Biz şunu anlıyoruz Ekrem Bey herhalde artık İstanbul'u yönetemez durumda, birileri yönetmeye başladı sanıyorum. Ekrem Bey'in yorulduğunu görüyoruz, tatili sevdiğini biliyorsunuz bence bir tatile çıksın kendine gelsin" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi girişine kurulan Tak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Nostaljik Tramvayın geçişine engel olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışmaya neden olan olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında İstiklal Caddesi'ne gelen İBB zabıta ekipleri, bu kez de maske ve dezenfektan dağıtımı için kullanılan stantları kaldırdı. Yaşanan gelişme üzerine İBB ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri bir kez daha karşı karşıya geldi. Yaşananları Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol anlattı.

"Kendileri yaptılar da biz engel mi olduk, hayır"

İBB ekipleri arasında yaşananları anlatan Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Burada olma nedenimiz; Beyoğlu Belediyesinin pandemi süreciyle ilgili yapmış olduğu hizmet var. İnsanlara maske dağıtıyoruz, ateşlerini ölçüyoruz, dezenfekte konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2 aydır bu hizmeti yapıyoruz. İstiklal Caddesi demek Beyoğlu demektir, ikisi birlikte anılır. Cumartesiden itibaren İBB başkanı ve zabıta ekipleri ilgili birimler, burada bu hizmeti yapmamızın önüne geçmek istiyorlar. Engellemek istiyorlar bizim gördüğümüz bu, burada bir olay yaşandı. Neden tramvayın geçişine engel oluyor? Bunun üzerine üst tarafı söktük, pazartesiden itibaren burada tramvay işlemeye devam ediyor. Dün gece saat. 03.00 sıralarında kanunsuz bir şekilde cebren ve zorla İBB ekipleri, vinçlerle araçlarla birlikte ciddi bir kalabalıkla, hiç kimsenin olmadığı, hiçbir şekilde bizim belediyemizin herhangi bir kurumuna bir tebliğ yok. Bizim personelimize müdahale ediyorlar ve kaldırıyorlar. Bundan rahatsız oldular kendileri yaptılar da biz engel mi olduk, hayır" dedi.

"Tatili sevdiğini biliyorsunuz bence bir tatile çıksın kendine gelsin"

Alanda bulunan ekipmanların caddeyi ziyaret eden vatandaşlar için olduğunu söyleyen Dindarol, "Biz yapalım demiyorlar, siz yapmayın. Biz beraber bu çalışmayı yapalım diye bir teklif sundular da biz hayır mı dedik, asla böyle bir şey yok. Kendileri yapmıyorlar yapana da engel oluyorlar. Ola ki burada siyasi hesap güdüyorlar insanın sağlığı üzerinden hesap yapılamaz. Biz şunu anlıyoruz Ekrem Bey herhalde artık İstanbul'u yönetemez durumda. Burada kendi iradesi değildir, birileri yönetmeye başladı sanıyorum. Ekrem Bey'in yorulduğunu görüyoruz. Dün akşam Ekrem Bey'in neyi kucakladığını gördük burada diyordu ya hani; 16 milyonu kucaklayacağım diye. Biz burada hizmet etmezsek bunun hesabını bize vatandaş sorar. Tatili de sevdiğini biliyorsunuz bence bir tatile çıksın kendine gelsin. Biz hizmetimizden geri adım atmayacağız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Batman'da koronavirüsten 8'inci ölüm
04 Haziran 2020 14:33		 Engelli memur, yanlışlıkla yatan 38 bin TL'yi iade etti
04 Haziran 2020 14:03
Karantina uzatıldı, bütün mahalle ayaklandı
04 Haziran 2020 13:47		 Metrobüs durakları eski günlerine döndü
03 Haziran 2020 23:13
İnatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada
03 Haziran 2020 22:38		 Kene tarafından ısırılan 3 kişi hayatını kaybetti
03 Haziran 2020 19:18
Bu köyde öyle bir tedbir alındı ki, koronavirüs hiç uğramadı
03 Haziran 2020 19:09		 Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
03 Haziran 2020 17:05
Isparta Valisi, kentteki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
03 Haziran 2020 16:43		 Kaputaş'ta 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi
03 Haziran 2020 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - Virüsten erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok kaygılanıyor?15:15 - 22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı15:12 - Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor15:10 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:08 - Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması15:03 - Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı14:59 - 'Bekçilere fazla yetki verildiği' iddiasına açıklama14:59 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:55 - 5 Haziran'da 10 millet bahçesi daha açılıyor14:51 - Bakanlıktan AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
14:39 - Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı14:36 - Risk grubundaki lise müdürü, dezenfektan üretiyor14:35 - ÖSYM Sınavları için ücretsiz deneme sınavları14:33 - Batman'da koronavirüsten 8'inci ölüm14:25 - İstiklal Caddesinde Beyoğlu ve İBB zabıtaları arasında gerginlik14:12 - MHP'den polis elektroşok cihazı kullansın teklifi14:10 - e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca Başvuruları başlıyor14:08 - Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
Yapılan ankete göre Erdoğan'a görev onayı yüzde 50'nin üstünde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 2
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
geçen ayın enleri 2
cam tavan sedromu 2
toplu taşıma araçlarında kısıtlamanın kaldırılması 1
Yeşil 1
avrupa'da bisiklet kullanımı 7
beni rahat bırak 2
az kaldı 1
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam