Batman'da koronavirüsten 8'inci ölüm
Batman'da, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayası 8'e yükseldi.
|04 Haziran 2020 14:33
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Batman'da, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayası 8'e yükseldi.
Batman'da 80 yaşındaki M.Y. korona virüs tedavisi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde, hayatını kaybetti. M.Y, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verildi. M.Y'nin ölümü ile birlikte Batman'da hayatını kaybedenlerin saysı 8'e yükseldi.
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