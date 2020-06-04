1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, bugün itibarıyla yurt içi uçuşlarının 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.
 04 Haziran 2020 14:39
Yazdır
Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, bugün itibarıyla yurt içi uçuşlarının 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında uygulamaya alınan uçuş kısıtlamaları başlığı altında yaptığı güncelleme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 30 Mart'ta tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarının zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğunun duyurulduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran'da başlamış olup 4 Haziran itibarıyla yurt içi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dış hat uçuşlarıyla ilgili olarak kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılması beklenmekte, olup hazırlıklarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OPET'ten 'iflas istemi' haberlerine ilişkin açıklama
04 Haziran 2020 12:56		 38 dereceden fazla ateşi olan uçağa alınmayacak
04 Haziran 2020 11:30
Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele
04 Haziran 2020 08:02		 Kilosu 100 TL olunca gram gram satılmaya başlandı
03 Haziran 2020 17:22
Peak Games'in kurucusu konuştu... Rekor satıştan aslan payını kim aldı?
02 Haziran 2020 14:09		 Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
02 Haziran 2020 09:28
ASELSAN, polisi yeni teknolojilerle konuşturacak
01 Haziran 2020 19:00		 Yerli Türk oyun firması Peak 1,8 milyar dolara satıldı
01 Haziran 2020 15:31
Kapalıçarşı yeniden açıldı
01 Haziran 2020 13:13		 HAVELSAN robotları konuşturacak, ilk araç yolda
01 Haziran 2020 11:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - Virüsten erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok kaygılanıyor?15:15 - 22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı15:12 - Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor15:10 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:08 - Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması15:03 - Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı14:59 - 'Bekçilere fazla yetki verildiği' iddiasına açıklama14:59 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:55 - 5 Haziran'da 10 millet bahçesi daha açılıyor14:51 - Bakanlıktan AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
14:39 - Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı14:36 - Risk grubundaki lise müdürü, dezenfektan üretiyor14:35 - ÖSYM Sınavları için ücretsiz deneme sınavları14:33 - Batman'da koronavirüsten 8'inci ölüm14:25 - İstiklal Caddesinde Beyoğlu ve İBB zabıtaları arasında gerginlik14:12 - MHP'den polis elektroşok cihazı kullansın teklifi14:10 - e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca Başvuruları başlıyor14:08 - Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
Yapılan ankete göre Erdoğan'a görev onayı yüzde 50'nin üstünde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 4
seyahat yasağı 1
Netkent 5
içi kazınmak 2
fincan böreği 2
ismail küçükkaya 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 4
Yolcu kısıtlamasının kaldırılması 2
enflasyonun 4,56 çıkması 5
normale dönmek 2
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam