Emeklilik için hizmet borçlanmalarında 3 önemli hatırlatma

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetine başlamış olanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi çalışmaları olanlar, sosyal güvenlik hakları açısından 5434e tabi olurlar.

5434 e tabi olan memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde iki önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.

Birinci olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayıp, bu tarihten sonra memurluğa başlamış olanlardan kadınlar 58 yaşa, erkekler 60 yaşa ve hizmet açısından da her ikisi de 25 yıl hizmete tabi olurlar (5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü kapsamına girerler).

Şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk veya memurluk hizmeti olmayıp da işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri olanlar ise hizmet yönüyle kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmete tabi olurlar. Bunlardan 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süreleri de en az 3 yıl olursa kadın 58, erkek 60 yaşa tabi olmaz ve daha önceki yaş gruplarına dahil olurlar (5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü kapsamına girerler)

Memurların daha önce yaş gruplarını tamamlamalarında 23/05/2002 tarihindeki hizmetin fazlalığı önemli olmaktadır. Bunun için memurlar bu tarihteki hizmet sürelerini artırmak için hizmet satın alma yöntemini seçerler.

Memurların hizmet satın alabilecekleri durumlar 5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde gösterilmiştir. (Genelde borçlanma yapılan sürelerin ağırlığı, er olarak geçen süreler, doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süreleri olmaktadır) Bu hükümden hem 5434 e tabi memurlar, hem de 5510 a tabi memurlar yararlanabilmektedirler.

1- Önemli durum; memurların hizmet satın alabilecekleri sürelerin emeklilik yaş gruplarına etki edebilmesi için, bu sürelerin mutlaka 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması ve memurun da mutlaka 8/9/1999 tarihinden önce herhangi bir statüde hizmet süresinin olması gerekmektedir, bu süreler işçilik, esnaflık, memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi hizmetler olabilir.

2- Hatırlatma olarak da, borçlanma yapılacak sürelerin mutlaka tamamının borçlanması değil, yapılacak hesaplamaya göre emeklilik yaş grubunu etkileyecek süreye tekabül eden kısmının borçlanılması da yapılabilmektedir. Bu durum memurun kendi durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Yani bir memur diyelim askerlik süresinin tamamını borçlanmış olmasında emeklilik yaşından 1 yıl avantaj sağlıyorsa bu memur askerlik süresinin tamamını değil de bu sürenin diyelim 6 ayını borçlandığında da yine 1 yıl avantaj sağlıyorsa bu memur 6 ayını borçlanması yeterli olur.

3- Yine hatırlatma olarak, memurlar bu şekilde yapacakları borçlanmaları mutlaka emeklilik öncesinden en az 6 ay önce yapmaları gerekmektedir. (5434 sayılı Kanun Madde 102 hükmü gereği) Bu 6 ay bekleme uygulaması 5434 e mahsus olup 5510 a tabi memurlar için uygulanmaz. Şayet 6 ay geçmeden emekliliği talep etmeleri halinde borçlanmalar hükümsüz kalır.