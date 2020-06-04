1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi.
 04 Haziran 2020 14:59
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.1819.9571.9891.93
25.01.1919.86273.4793.332
22.02.1920.54979.12299.671
29.03.1920.83475.40896.242
26.04.1920.43273.28493.716
31.05.1920.51775.03895.555
28.06.1922.85373.54496.397
26.07.1923.41774.97198.388
29.08.1925.70975.796101.505
27.09.1926.05175.655101.706
25.10.1926.48178.504104.985
29.11.1926.47578.274104.749
27.12.1925.07981.24106.319
31.01.2027.52074.856102.376
28.02.2030.41177.414107.825
27.03.2031.32564.08195.406
30.04.2034.78651.45786.243
8.05.2034.68451.14985.833
15.05.2035.535 48.89484.429
22.05.2036.81255.59592.407
29.05.2036.66754.36091.027
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
04 Haziran 2020 13:19		 'Kısa vadede gram altın 380-365 TL bandında işlem görür'
04 Haziran 2020 13:16
Borsa İstanbul'dan 'manipülatörlere kulak asmayın' uyarısı
04 Haziran 2020 12:25		 Gün ortası döviz fiyatları
04 Haziran 2020 12:20
Çeyrek altın ne kadar?
04 Haziran 2020 11:09		 Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı!
04 Haziran 2020 09:05
Borsa, günü yükselişle tamamladı
03 Haziran 2020 18:38		 Altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
03 Haziran 2020 18:07
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
03 Haziran 2020 17:12		 İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
03 Haziran 2020 15:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:22 - Virüsten erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok kaygılanıyor?15:15 - 22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı15:12 - Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor15:10 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:08 - Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması15:03 - Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı14:59 - 'Bekçilere fazla yetki verildiği' iddiasına açıklama14:59 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:55 - 5 Haziran'da 10 millet bahçesi daha açılıyor14:51 - Bakanlıktan AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
14:39 - Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı14:36 - Risk grubundaki lise müdürü, dezenfektan üretiyor14:35 - ÖSYM Sınavları için ücretsiz deneme sınavları14:33 - Batman'da koronavirüsten 8'inci ölüm14:25 - İstiklal Caddesinde Beyoğlu ve İBB zabıtaları arasında gerginlik14:12 - MHP'den polis elektroşok cihazı kullansın teklifi14:10 - e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca Başvuruları başlıyor14:08 - Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
Yapılan ankete göre Erdoğan'a görev onayı yüzde 50'nin üstünde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd'de bir siyahinin polis tarafından öldürülmesi 1
ayakkabı mağazasında annesini iterek düşüren kız 6
ankaragücü 4
içi kazınmak 2
lahmacuna limon sıkmak 2
ayasofya,türkiye'nin mülküdür,fethedilmiştir 1
Alaattin Çakıcı 1
kıyamet günü saati 5
seyahat yasağı 1
maske izi 1
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam