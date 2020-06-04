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Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 15-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.
 04 Haziran 2020 15:12
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Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 15-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru e-Kılavuzu", Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler bu okullara başvuru yapabilecek.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar 12 Haziran'da ilan edilecek. Sınav başvurularının 15-29 Haziran tarihlerinde yapılmasının ardından, adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 30 Haziran'da duyurulacak.

Yetenek sınavları ve sonuçlarının sisteme girilmesi 1-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

- Ek yerleştirme

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 6 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 10-13 Ağustos tarihlerinde tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Anadolu Ajansı
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