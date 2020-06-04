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22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı

Jandarma personelinin beklediği tayin sonuçları açıklandı
 04 Haziran 2020 15:15
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22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı

Ataması yapılan jandarma personeli, interaktif atama sistemi aracılığıyla personel giriş bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre İlişik kesme tarihleri ve atanan personel sayısı şu şekilde belirlendi;

1. Atandığı yeni görev yeri doğu olan personel 25-26 Haziran 2020 tarihleri arasında,

2. Atandığı yeni görev yeri 1,2 ve 3. dereceli hizmet bölgesinde (batı) olan personel 23-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilişik kesecek.

2020 yılı genel atamaları kapsamında 22.884 personelin ataması gerçekleşti.

Memurlar.net olarak Jandarma personeline yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz.
Memurlar.Net
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