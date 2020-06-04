22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı
Jandarma personelinin beklediği tayin sonuçları açıklandı
|04 Haziran 2020 15:15
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Ataması yapılan jandarma personeli, interaktif atama sistemi aracılığıyla personel giriş bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre İlişik kesme tarihleri ve atanan personel sayısı şu şekilde belirlendi;
1. Atandığı yeni görev yeri doğu olan personel 25-26 Haziran 2020 tarihleri arasında,
2. Atandığı yeni görev yeri 1,2 ve 3. dereceli hizmet bölgesinde (batı) olan personel 23-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ilişik kesecek.
2020 yılı genel atamaları kapsamında 22.884 personelin ataması gerçekleşti.
Memurlar.net olarak Jandarma personeline yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz.
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