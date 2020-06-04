Prof. Azap: Eski normale göre yaşıyoruz, tehlikeli!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap NTV'de soruları cevapladı. İşte Azap Alpay'ın açıklamaları:

- Benim görebildiğim kadarıyla herkes alışmış, üstelik fazla alışmış görünüyor.

Yeni normale göre değil eski normale göre yaşıyor insanlarımız.

Yeni normal dönemde tedbirli olmalıyız. 4-5 ay önceki yaşantımıza kesinlikle dönmememiz lazım.

EVDE KALANLAR DAHA MI RİSKLİ BİR DURUMDA

- Evinden hiç çıkmayan ile evde kalan arasında hastalığa yakalanması bağlamında bir farklılık söz konusu değil. Ancak evde kalan birisi bir hastalık geçirmiş ise bir kaç ay süren bağışıklık aldığını ve kolay kolay hasta olmayacağını söyleyebiliriz.

TOPLU TAŞIMDA NE YAPMALIYIZ?

- Toplu taşımalarda, maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Yüzeylere dokunmamak, dokunduğumuz yerleri de değiştirmemek gerekiyor. Kurallara uyamayan insanları uyarmamız gerekiyor.

ANNELER, KREŞE GÖNDERMEK İSTEMEYEBİLİR

-İki çocuk yetiştirmiş birisi olarak aileler biraz, bir iki hafta daha, daha gözlemleyebilir. Sonra bir karar verebilir, kreşlerle ilgili olarak

MASKELERİ NE ZAMAN BIRAKACAĞIZ

- İyi haber vermek isterdim. Ama aylarca devam edeceğiz. 20-24 ay sürmesini bekliyoruz. Ancak çok etkili bir aşı bulunursa bu süre kısabilir.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK MÜMKÜN MÜ?

Toplumsal bağışıklık %60-65 olursa, bulaşma dinamikleri azalacaktır.

VAKA SAYISI 100'N ALTINA NE ZAMAN DÜŞER?

Bunu kestirmek çok mümkün değil. En geç Temmuz ortası gibi iki basamaklı sayılara düşmesini bekliyoruz. Şimdi gevşetme politikalarını uygulamaya aldıktan sonra vaka sayısının artmasını bekliyoruz. İran'da dramatik bir artış olmuştu. Ama önlemlere uymaya ne kadar devam edersek o kadar çabuk düşer.

REHAVET VAR, UYARILARINIZ NE OLUR?

Kesinlikle gevşetmememiz gerekiyor. İki hafta üç hafta öncesine göre daha tedbirli olmalıyız çünkü gevşetme politikaları uyguluyoruz. Asla rehavete kapılmamalıyız.

HAVALAR YENİDEN SOĞUDUĞUNDA İKİNCİ DALGA GELİR Mİ?

İkinci dalgayı bekliyoruz. Ne zaman olacağı konusunda tartışma var. Yaz ayları içinde ikinci dalga beklemiyoruz. Pencereler açık, temiz hava, ultraviyolenin etkisi var.

YAZ TATİLİNE GİDELİM Mİ?

Yat tatiline gidelim. Ben kendim için gitmek istiyorum ama kalabalık ortama gitmeyeceğim. Açık ortamları tercih edeceğim. Tatilde önlemlere dikkat etmeliyiz.

65 YAŞ

Bilim Danışma Kurulunda sürekli tartışıyoruz. Gevşetme politikaları sonrasını gözlemliyoruz.

RESTORANA GİDEN HANGİ RİSKLERİ ALIYOR?

Yemekten kesinlikle bulaşmaz. Bundan eminiz.Ancak kapalı bir ortamda uzunca bir süre ve tanımadığımız kişilerle aynı ortamda bulunmak riskli, bunu bilmeliyiz. Eski alışkanlıklarımız gibi restoranlarda uzun uzun sohbet yapmamalı ve açık havayı tercih etmeliyiz.