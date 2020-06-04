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Defterdarlık binasında bir kişiyi ayağından vurdular
Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.
|04 Haziran 2020 16:00
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Kastamonu'da Defterdarlık binasında tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Defterdarlık binasının giriş katındaki asansörlerin önünden silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bacağından yaralanan Kısmet K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Firari zanlı F.S'nin yakalanması için arama çalışması başlatıldı.
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