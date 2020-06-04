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RTÜK'ten ekrandan darbe kutlamasına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarda 27 Mayıs darbesini öven ve demokrasi şehidi Adnan Menderes'e dil uzatanlara ağır cezalar verdi.
 04 Haziran 2020 16:03
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RTÜK'ten ekrandan darbe kutlamasına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarda 27 Mayıs darbesini öven ve demokrasi şehidi Adnan Menderes'e dil uzatanlara ağır cezalar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında darbe yanlısı yayınlar gündeme alındı. 27 Mayıs askeri darbesini yorumlayan "18 dakika" programının sunucusu Merdan Yanardağ'ın merhum Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin ağza alınmayacak sözleri Tele 1'e ceza getirdi. Gerçekler gün yüzüne çıktığı halde Adnan Menderes'i idam eden cuntacıların tezlerinin konuşulduğu programda, şehit Başbakan'a korkak ve ahlaksız yakıştırması yapan Merdan Yanardağ, Menderes'e katil demişti. İlgi uzman raporunu görüşen RTÜK, "Menderes demokrat falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir" şeklindeki ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak toplumun önemli bir bölümünde teveccühle karşılanan Adnan Menderes'i küçük düşürdüğüne kanaat getirdi. 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden yayıncıya üst sınırdan idari para cezası verildi. Yanardağ'ın başka bir programda İstanbul'un fethini sömürgecilikle bağdaştırması ve fethin 567. yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde okutulan Fetih suresini "provoke edici bir eylem" olarak yorumlaması da Üst Kurulca yasa ihlali olarak değerlendirilerek cezai müeyyide uygulandı.

Ekrandan darbe kutlamasına ceza

Menfur 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde ekrandan kutlama yapan Ulusal Kanal cezadan kurtulamadı. Üst Kurul, "Günaydın Türkiye" programında "27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun" isimli marş yayınlayan Ulusal Kanal'ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine hükmetti. RTÜK, Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmünü ihlal eden yayıncı kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rutin gündemden yine ceza çıktı

Her hafta olduğu gibi bu haftaki Üst Kurul toplantısında da halk sağlığıyla oynayan yayıncılara ağır müeyyideler uygulandı. Sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan televizyonlara ceza yağdı.
İhlas Haber Ajansı
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