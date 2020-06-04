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MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınav giriş belgeleri yayınlandı.
 04 Haziran 2020 16:11
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MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(04 Haziran 2020)

2020-MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.


DİKKAT!

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar

Memurlar.Net
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