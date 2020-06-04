MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı
|04 Haziran 2020 16:11
|Yazdır
ÖSYM Başkanlığı, 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(04 Haziran 2020)
2020-MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|e-YDS 2020/7 Almanca/Fransızca Başvuruları başlıyor
04 Haziran 2020 14:10
|e-YDS 2020/8 İngilizce başvuruları alınacak
03 Haziran 2020 14:10
|Korona testi pozitif çıkan adaylar YKS'ye nasıl girecek?
30 Mayıs 2020 09:55
|2020-TUS 1. Dönem ek tercihler alınacak
22 Mayıs 2020 11:01
|2019-YDUS- Ek yerleştirme sonuçları açıklandoı
15 Mayıs 2020 13:31
|'Hepimiz, adayların motivasyonunu artırmak için gayret etmeliyiz'
15 Mayıs 2020 09:47
|2020 YKS kılavuzu güncellendi
14 Mayıs 2020 10:16
|ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
05 Mayıs 2020 15:58
|TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
03 Nisan 2020 14:42
|ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen YKS'ye ilişkin paylaşım
26 Mart 2020 14:13