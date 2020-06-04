1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Üniversiteleri, intihalden dolayı Webometrics'ten çıkarıldı

Dünyaca bilinen Webometrics üniversite sıralama kuruluşu, ülkemiz akademisyenlerinin, verilerini izinsiz kullanmaları sebebiyle, Türk üniversitelerini sıralama dışına çıkardı!
 04 Haziran 2020 16:21
Yazdır
Türk Üniversiteleri, intihalden dolayı Webometrics'ten çıkarıldı

Bilindiği üzere, farklı ülkelerde kurulan, Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar tarafından, dünyada yer alan tüm yükseköğretim kurumları bu kuruluşların belirlediği ölçütlere göre sıralandırılmaktadır.
Bunlardan birisi de, dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut (kurumun web sayfası sayısı), görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden sıralayan Webometrics kuruluşudur.

Bu kuruluşun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Bu portal 15 yıldan uzun sureli yoğun bir çalışmanın ürünüdür ve bu nedenle, Uludağ Üniversitesinden Ozhan Saglik ve Suriyeli Mustafa Kayyali tarafından düzenlenen HERANKING adli websitesinin bizim rehberimizi izinsiz bir sekilde kopyalayıp, yapıştırıp suiistimal ettiğini görmek bizim için çok üzücü. Bu durum çözülene kadar Türk Üniversiteleri ile ilgili bilgi yayınlamayacagız." ifadeleri yer almaktadır.

Açıklamaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS'ye girecek adaylar için üniversite tanıtımları dijital ortamlara taşındı
03 Haziran 2020 11:24		 Sanayi Doktora Programı sonuçları açıklandı
03 Haziran 2020 10:32
Ege Üniversitesi'nde korona için aşı enstitüsü kuruluyor
03 Haziran 2020 09:39		 YÖK Başkanı, başarılı beyinleri, öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı
02 Haziran 2020 10:14
Yükseköğretime girişte yurt dışı yatay geçişteki kısıt kaldırıldı
30 Mayıs 2020 10:51		 YÖK üyesi Tufan'dan gençlere uyarı: YKS tarihi net, bu tarihe odaklanın
28 Mayıs 2020 02:27
Üniversitelere uluslararası kalite güvencesi
27 Mayıs 2020 10:20		 Atatürk Üniversitesi, aşı çalışmasıyla Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi
26 Mayıs 2020 18:23
YÖK, dijital sınavların ilkelerini belirledi
26 Mayıs 2020 11:30		 YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü
22 Mayıs 2020 14:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:44 - Yalova Belediyesinde zimmetten gözaltına alınan 4 kişi serbest17:41 - Erdoğan: Darbeci Hafter bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi17:37 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:33 - Koronavirüs nedeniyle kapatılan İŞKUR yeniden açıldı17:30 - Geçmişten günümüze en iyi anime dizi listesi17:24 - Sevgilisini öldüren zanlı: Böyle olmasını istemezdim17:16 - Vekilliği düşürülen Berberoğlu: Cezamı yatmak için teslim olacağım17:16 - Aile Hekimleri: Kronik hasta yazısında icd tanı kodları yok17:15 - Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı17:13 - SPK'dan yatırımcılara uyarı: Yüksek fiyatlı pay satanlar var
17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:05 - Vali açıkladı: 3 haftadır yeni vaka yok17:02 - Bakanlık eski denetçisine FETÖ'den hapis16:59 - AK Partili Kurtulmuş'tan milletvekili transferi açıklaması16:58 - Erdoğan: Virüs aşısı insanlığın ortak malı olmalı16:56 - İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimleri, idari izin kapsamı dışına çıkarıldı16:48 - TBMM'deki sandalye dağılımı değişti16:42 - Ceren Damar'ın katilinin hakaret ve tehditleri tutanaklara geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
3 ismin milletvekilliği düşürüldü
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimleri, idari izin kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
Çilingiroğlu, Bilim Kurulu'nu eleştirirken el hareketi tepki çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mermer tozuyla beyaz kum görüntüsü oluşturulması 2
gizli mod 1
seyahat yasağı 1
ev fiyatlarındaki büyük artış 4
bir kadın susuyorsa 4
Berber salonundaki gizemli abiler 2
cam tavan sedromu 1
geçen ayın enleri 2
İranda ikinci dalga 4
içeceklerin 2.5 litre olanının tercih edilmemesi gerekliliği 4
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli 1 Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam