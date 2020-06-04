Türk Üniversiteleri, intihalden dolayı Webometrics'ten çıkarıldı

Bilindiği üzere, farklı ülkelerde kurulan, Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar tarafından, dünyada yer alan tüm yükseköğretim kurumları bu kuruluşların belirlediği ölçütlere göre sıralandırılmaktadır.

Bunlardan birisi de, dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut (kurumun web sayfası sayısı), görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden sıralayan Webometrics kuruluşudur.

Bu kuruluşun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Bu portal 15 yıldan uzun sureli yoğun bir çalışmanın ürünüdür ve bu nedenle, Uludağ Üniversitesinden Ozhan Saglik ve Suriyeli Mustafa Kayyali tarafından düzenlenen HERANKING adli websitesinin bizim rehberimizi izinsiz bir sekilde kopyalayıp, yapıştırıp suiistimal ettiğini görmek bizim için çok üzücü. Bu durum çözülene kadar Türk Üniversiteleri ile ilgili bilgi yayınlamayacagız." ifadeleri yer almaktadır.

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