Bölge idare mahkemelerinin temyize kapalı kararları kamuoyuyla paylaşılmalı!

Bilindiği üzere, kamu idareleri tarafından personel mevzuatı başta olmak üzere birçok idari işlemde karar verme aşamasında Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay gibi üst yargı organlarının emsal kararlarından istifade edilmektedir.

Yukarıda saydığımız kurumların web sayfaları üzerinden paylaştığı emsal kararlar idarelere birçok konuda rehberlik ettiği gibi, hatalı işlemlerde de kontrol mekanizması işlevi görmektedir. Başka bir kurumun mahkemelik olduğu benzer konuda, idarenin emsal bir yargı kararını görüp, kararın aksine bir eylemde bulunması hukuksuzluğa kapı aralamaktan başka bir şey değildir.

Diğer taraftan, kamu personel işlemleri açısından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46 ncı maddesinin aşağıdaki fıkralarında yer alan hükümlerine göre;

c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları,

e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları,

hakkında bölge idare mahkemelerince verilen kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay'da kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilmekte, bunların dışında kalan konularda verilen kararlar ise Bölge İdare Mahkemelerinde kesinlik kazanmaktadır.

Bu haliyle baktığımızda, idari yargıya konu olan çoğu işlemde bölge idare mahkemelerince verilen kararlarla temyiz yolu kapanmaktadır.

Ancak, özellikle bölge idare mahkemelerinin kesin karar olarak verdikleri kararların Adalet Bakanlığı ya da belirlenecek bir kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılmaması haliyle mevcut sistemde büyük bir sorundur. İdarelerin, yargının benzer konuda aldığı kararlarla ilgili içtihata dönüşen bakışını bilmeden atacağı her adım, yapacağı her savunma bir risk barındırmakta, idari yargıya da daha çok iş yüküne sebep olmaktadır.

Dolayısıyla, Bölge İdare Mahkemelerince kesin sonuca bağlanan kararlar "Emsal Karar Havuzunda" Adalet Bakanlığınca toplanarak kamu idarelerinin ve hatta vatandaşların istifade edebilmeleri için kamuoyuyla paylaşılmalıdır!

Yavuz Selim KAPLAN