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Trabzon'da bir uzman çavuş evinde intihar etti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir uzman çavuş tek başına kaldığı evinde kafasına dayadığı silahla intihar etti.
 04 Haziran 2020 16:31
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Trabzon'da bir uzman çavuş evinde intihar etti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir uzman çavuş tek başına kaldığı evinde kafasına dayadığı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Hamza Akın, bugün göreve gelmeyince silah arkadaşları tarafından telefonla arandı. Kendisine ulaşılamayınca evine gelen arkadaşları içeri girdiklerinde Akın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Şakağına beylik tabancası ile bir el ateş etmek suretiyle intihar ettiği belirlenen Hamza Akın'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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