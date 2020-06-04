Ofislerde kullanılan fotokopi makineleri riskli uyarısı
|04 Haziran 2020 16:38
|Yazdır
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Ofislerde, birçok kişi aynı fotokopi makinesini kullandığından, makinenin yüzeyinin çok sık aralıklarla temizlenmesi lazım" dedi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle ilgili uyarılarda bulundu.
Çetin, "Restoranlardaki masaların arasında 1.5, 2 metre mesafe olması lazım. Bu mesafeyi korumayan mekanlardan hizmet alınmaması gerekir. Pandemi sürecinde geçirdiğimiz 5 ay içindeki araştırmalar, restoranlardaki gıda ya da içme suları ile virüsün bulaşmadığını gösteriyor. Restoranlarda en önemli olay masa gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliği. Müşteriler bu konuda dikkatli olmalı" dedi.
Çetin, asansördeki düğmelerin risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, "Buraların çok sık temizlenmesi gerekiyor. Bu tip yerlere dokunduktan sonra, elimizi 20 saniye dezenfektan ya da kolonya ile temizlememiz, virüsü alsak bile ölmesini sağlayacaktır. Bunu artık bir alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini bilmeliyiz" diye konuştu.
'KREŞTE GİYİLEN KIYAFETLER EVDE DEĞİŞTİRİLMELİ'
Kreşlerle ilgili de önlemler alındığını, ancak buraların da kalabalık ortamlar olması nedeniyle risk taşıdığını kaydeden Benhur Çetin, şunları ifade etti:
"Kıyafetlerin kreşte uygun bir şekilde değiştirilmesi sağlanmalı ya da evde hızlı bir şekilde değiştirilmeli. Kreşe giden bir çocuk, kreşte aldığı mikrobu, kendisine hiç zarar vermese bile, evde yaşayan anneanne ve dede gibi büyükler varsa, o kişilerde ciddi bir hayati tehlikeye neden olabilir. Bundan dolayı evde risk grubunda olan birey varsa, onların çocuklarının kreşe gitmesini bir miktar ertelemekte fayda var."
'FOTOKOPİ MAKİNALARI TEHLİKELİ'
Tam zamanlı çalışmaya geçilmesiyle birlikte ofis çalışanlarının daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çetin, bu mekanlarda yüzey temizliğinin önemine dikkat çekti. Çetin, "Ofislerde birçok kişi aynı fotokopi makinesini kullandığından, makinenin yüzeyinin çok sık aralıklarla temizlenmesi lazım. Bunun dışında ofisteki çalışma alanlarının birbirinden ayrılarak, en azından 1.5, 2 metre mesafenin açılması ve ofiste çalışırken de maske kullanılması gerekmekte. Eğer kendinizi iyi hissetmiyor ve ateş yüksekliği, kuru öksürük ve hırıltılı solunum gibi belirtileriniz varsa da bir sağlık kurumuna gitmeniz gerekiyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Korona sonrası binlerce kişi emeklilik ve tayin istiyor
03 Haziran 2020 12:34
|İstanbul Müftüsü'nden Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması
02 Haziran 2020 13:37
|1 ay önce kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
02 Haziran 2020 13:12
|Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
02 Haziran 2020 00:20
|Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
01 Haziran 2020 19:22
|Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması
01 Haziran 2020 14:35
|75 gündür evine gidemeyen doktor: Torunumu çok özledim
31 Mayıs 2020 13:56
|TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı
30 Mayıs 2020 20:39
|Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
30 Mayıs 2020 17:00
|Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar?
28 Mayıs 2020 18:26