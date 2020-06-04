TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
|04 Haziran 2020 16:48
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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.
CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 138'e geriledi.
HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle de HDP'nin TBMM'deki temsil sayısı 58 milletvekiline indi.
TBMM'nin sandalye dağılımına göre, AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisinin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisinin ise birer milletvekili bulunuyor.
Bu arada TBMM'de 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi, 3 milletvekilinin de görevlerinin düşürülmesiyle 14 sandalye boş bulunuyor.
Buna göre, Meclis'teki toplam sandalye sayısı 586 oldu.3 ismin milletvekilliği düşürüldü Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki
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