İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimleri, idari izin kapsamı dışına çıkarıldı
|04 Haziran 2020 16:56
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığından aldığı yetki doğrultusunda, bağlı birimleriyle birlikte idari izin kapsamı dışına çıkarıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanlığı'ndan aldığı izin doğrultusunda, tüm personelin 4.6.2020 tarihi itibariyle göreve başlamasını istemiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi izni dışına çıkarılmıştır.
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