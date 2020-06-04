Sevgilisini öldüren zanlı: Böyle olmasını istemezdim

Eskişehir'de, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren cinayet zanlısı Özlem Çatalbaşoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Çatalbaşoğlu, cinayetle ilgili mahkemede, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre; olay Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta meydana gelmişti. Sokak üzerinde bulunan bir aparta İzmir'den Eskişehir'e gelen kız arkadaşı Özlem Çatalbaşoğlu (32) ile Emrah Sanat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özlem Çatalbaşoğlu, iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sanat'ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sanat hayatını kaybederken, Özlem Çatalbaşoğlu ise olay yerinden kaçmıştı. Cinayetin ardından polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu zanlı Çatalbaşoğlu, Huzur Mahallesi'ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalanmıştı.

"Yaşamasın böyle insanlar bu dünyada "

Sevgilisini bıçakla öldüren zanlı öğle saatlerinde sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna cevap veren zanlı Çatalbaşoğlu, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

"Böyle olmasını istemezdim"

Öte yandan yapılan sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen, cinayet zanlısı Özlem Çatalbaşoğlu burada, "Böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullanırken, mahkemece heyetince tutuklanarak cezaevine gönderildi.