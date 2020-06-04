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Geçmişten günümüze en iyi anime dizi listesi

Geçmişten günümüze en iyi anime dizi listesi
 04 Haziran 2020 17:30
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Geçmişten günümüze en iyi anime dizi listesi

Eşsiz hikaye örgüleri, derinlemesine ve çok sayıda karakter, felsefe, din, varoluş sorgulamalarına varan hikayeler animelerin dünya genelinde büyük bir hayran kitlesinin oluşmasına neden olmuş bazı özelliklerinden birkaçıdır. Japonya' da uzun bir tarihsel yolculuğu bulunsa da, 1960' lı yıllar animelerin ilk örneklerinin görünmeye başladığı yıllardır. Bununla birlikte 80' li yıllardan itibaren dünya genelinde tanınmaya başlamıştır. Ancak 90' lı yıllardan itibaren sürekli büyüyen bir endüstri haline gelmiştir. Bu uzun yolculuk sırasında, anime dünyasının efsanesi haline gelmiş çok sayıda anime serisi bulunuyor. Birer klasik haline dönüşmüş bunca anime serisi içerisinde en iyiler listesi hazırlamak hayli güç bir iş. Yine de iz bırakmış klasik animelerin arasından bazılarını izlememiş olmak büyük bir kayıptır. Buradan hareketle, türkanime olarak izlenmesini önerdiğimiz ve dünya genelinde en çok beğenilmiş anime serilerinden bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken herhangi bir sıralama yapmanın doğru olmadığını düşündüğümüz için, en iyiler olarak seçtiklerimizi, sıralama olmadan beğeninize sunuyoruz.

Death Note

Anime seven bu alana ilgi duyanların dışına da adını duyurmuş, eşsiz bir izleme deneyimi sunan anime serilerinden biridir Death Note. 37 Bölümden oluşan seri, anime olarak 2006-2007 yılları arasında yayınlandı. 2003 yılından itibaren manga olarak yayınlanan serinin animesi, mangasından daha büyük kitlelere ulaştı ve dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Bir tür ve sıra dışı satranç oyunu edasında hazırlanmış kurgusu, en ünlü polisiye ve dedektiflik hikayeleriyle boy ölçüşebilecek düzeye sahiptir. Yaşanacakların asla tahmin edilemediği, her bölümünde yüksek bir merak ve heyecan duygusu oluşturan Death Note serisinde, Ryuk, L, Kira, N ve daha pek çok eşsiz karakterle tanışacaksınız. Death Note izle linkine tıklayarak serinin tüm bölümlerine yüksek kalite ve alt yazı olanaklarıyla ulaşabilirsiniz.

One Piece

Anime denilince akla ilk gelen gerçek efsanelerden biri One Piece serisidir. 1997 yılında manga serisi halen devam eden ve 1999 yılında başlayan anime serisi de günümüzde dünyanın en çok izlenen serilerinden biri olmaya devam ediyor. 900 bölümü geride bırakmış bir anime olan One Piece' in manga serisi de 473 Milyon gibi bir tiraja ulaşarak, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. Küçük yaşlardan itibaren korsan olmak isteyen Luffy' nin merkezde rol aldığı fantastik öyküde, seriye kolayca yeni karakterler dahil ediliyor. Bu sayede derinlikli ve pek çok özelliği bulunan çok sayıda kahraman veya karakteri izleme şansı buluyoruz. One Piece' in tüm bölümlerine, anime izle linkine tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

Full Metal Alchemist: Brotherhood

2003 ile 2005 yılları arasında yayınlanmış 51 bölümlük bu anime serisinin, fantastik dünyası asla unutulmayacak şekilde hafızalara kazındı. Günümüzde de en çok izlenen serilerden biri olmaya devam ediyor. Simyanın merkezinde derinlikli pek çok karaktere sahip benzersiz bir kurgudur.

Hunter X Hunter

İlk olarak 1998 yılında başlayan 62 bölümlük seri derin izler oluşturdu. Bu durum serinin 2002 yılında ve 2011 yılında yeniden çevrimlerinin yapılmasına neden oldu. Dünyanın en çok izlenen anime serilerinden biri olan Hunter X Hunter, günümüzde de sürekli olarak artan bir izleyici kitlesine sahiptir.

Naruto

Anime listesi hazırlanıyorsa olmazsa olmaz serilerden biri de Naruto' dur. Uzumaki Naruto' nun yüksek seviyede bir Ninja olma peşinde yaşadıklarını izleyeceğiniz bu seri, günümüzde de en çok izlenen serilerden bir diğeridir. 2002 yılında itibaren yayınlanan seri ile Hunter X Hunter öyküsü arasında bağlantı kuranlarda yok değil. Bununla birlikte mutlaka her anime severin mutlaka izlemesini önerdiğimiz bir seri.

Neon Genesis Evangelion

1995 yılına ait bu anime serisi, animelerin benzersiz unvanlarını ne denli hak ettiğini gösteren en önemli serilerden biridir. 26 bölümlük ilk çevrimde ki fantastik dünya, tamamen insanların evrimi ve varoluşu üzerine eşsiz bir öyküye sahiptir.

Tüm bu listeye dahil edilmesi gereken daha sayısız seri bulunuyor. Yine de makalemizi sonlandırmadan adından bahsetmek istediğimiz birkaç önemli seriyi sizle için sıralamak istedik;

. 1967 Yapımı ve ilk defa İngilizceye uyarlanan Speed Racer,

. Hollywood' a pek çok defa ilham kaynağı olan 1995 yapımı Ghost in the Shell,

. 1979 yapımı Mobile Suit Gundam,

. 1981 yapımı Urusei Yatsura,

. 1982 Yapımı Macross,

. 1982 Yapımı Fist of the North Star,

. 1995 yapımı Initial D,

. 1998 yapımı Serial Experiments Lain,

. Samurai Champloo,

. Cowboy Bebop,

. Hajime no Ippo,

. Haikyuu,

. Code Geass,

. Great Teacher Onizuka

Bir anime listesi hazırlanırken mutlaka adından bahsedilmesi gereken en önemli serilerdir.

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