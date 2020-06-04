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Yalova Belediyesinde zimmetten gözaltına alınan 4 kişi serbest

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan dört belediye personeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 04 Haziran 2020 17:44
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Yalova Belediyesinde zimmetten gözaltına alınan 4 kişi serbest

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan dört belediye personeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan belediyede görevli bir sekreter ile üç şoförün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yalova Adliyesine getirilen A.Ş.I, F. V, Ö.G. ve S.K, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
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