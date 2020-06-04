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AYM'den 'Bylock' kararı

AYM, ByLock nedeniyle FETÖ'den mahkum olan bir kişinin hak ihlali talepli başvurusunu reddetti
 04 Haziran 2020 17:53
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AYM'den 'Bylock' kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'un delil durumuna ilişkin önemli bir karar verdi

AYM, ByLock nedeniyle FETÖ'den mahkum olan bir kişinin hak ihlali talepli başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi kararı oy birliği ile aldı
Memurlar.Net
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