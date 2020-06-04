Başbakanı 'çimenlerime basma' diye uyardı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama yaptığı sırada çimenlerine bastığı ev sahibi tarafından uyarıldı.
|04 Haziran 2020 18:22
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülke ekonomisini virüs salgınından sonra canlandırmak amacıyla inşaat alanında yatırımlar öngören yeni bir paket açıkladı.
İnşaatların sürdüğü bir bölgeye giden Morrison, basına açıklama yaparken beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.
Çimenlerine bastıkları ev sahibi, Başbakan ve gazetecilerden oradan ayrılmalarını istedi.
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