Bakan Koca'dan virüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacının yararlarını gördüklerini, yan etki yaptığı iddialarının şaibeli olduğunu söyledi.
|04 Haziran 2020 18:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'den yaptığı paylaşımda; "COVID-19'a karşı kullandığımız SITMA İLACI hakkında AMERİKA'DA YAPILAN YAYIN GÜVENİLİR DEĞİL. Veriler bilim adamlarınca değil, bir şirket tarafından toplanmış. Çalışmayı enfeksiyon uzmanları yapmamış. Yan etki iddiası şaibeli. İlaçtan yarar gördük." ifadelerini kullandı.
COVID-19'a karşı kullandığımız SITMA İLACI hakkında AMERİKA'DA YAPILAN YAYIN GÜVENİLİR DEĞİL. Veriler bilim adamlarınca değil, bir şirket tarafından toplanmış. Çalışmayı enfeksiyon uzmanları yapmamış. Yan etki iddiası şaibeli. İlaçtan yarar gördük. pic.twitter.com/RJOtehN9Z2Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020
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