Koronavirüslü kadınla yolculuk yapan 30 kişinin testi negatif çıktı
|04 Haziran 2020 18:50
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İstanbul'dan Diyarbakır'a seyahat halindeyken 2 gün önce yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrenen kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test sonuçları negatif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 2 gün önce korona virüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın, memleketi Diyarbakır'a gitmek için bilet aldı. İstanbul'dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya'da durdu.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen kadın karantina altına alınırken, yolcu otobüsü ise tekrardan hareket etti. Hastane yetkililerinin otobüs şoförüne ulaşmasının ardından, içerisinde 22 yetişkin, 5 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araç içindekilerin korona virüs testi yaptırması için Bolu'ya yönlendirildi.
Bolu'da polis ekipleri tarafından Batı Gişelerde durdurulan otobüs, içerisindeki 30 yolcuya korona virüs testi yapılması için Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Otobüsten tek tek indirilerek sağlık merkezine alınan yolcuların test sonuçları negatif çıktı.Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
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