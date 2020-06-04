Polis eli tüfekli saldırganı böyle etkisiz hale getirdi
|04 Haziran 2020 19:10
|Yazdır
Malatya'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K. (45), polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede tutuklandı.
Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Böyle hırsızlık görülmedi! Aracını gören sürücü şoke oldu
04 Haziran 2020 19:44
|Sevgilisini öldüren zanlı: Böyle olmasını istemezdim
04 Haziran 2020 17:24
|Ceren Damar'ın katilinin hakaret ve tehditleri tutanaklara geçti
04 Haziran 2020 16:42
|Trabzon'da bir uzman çavuş evinde intihar etti
04 Haziran 2020 16:31
|Defterdarlık binasında bir kişiyi ayağından vurdular
04 Haziran 2020 16:00
|Maske takması için uyaran şoförü bıçakladılar
04 Haziran 2020 15:52
|Siyanürle anne ve babasını öldüren sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
04 Haziran 2020 15:26
|Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı
04 Haziran 2020 15:03
|20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu
04 Haziran 2020 12:36
|Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı
04 Haziran 2020 12:14