Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' yarın açılıyor

Sivas Belediyesi'nce eski stadyum yerine Millet Bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araç otoparkı, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesinin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Video Konferans' yönetimiyle yapacaklarını açıkladı. Yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nde açılış öncesi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'ŞEHRE DEĞER KATACAK'

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas Millet Bahçesi insanların nefes aldığı güzel anılar biriktireceği alanlardan biri olmuş. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Bahçesi projelerinin ilklerindendir burası, buraya bir başlangıçta bir ortasında bir de bitiminde geldik. Kullanılan ağaçların cinsi, niteliği, ebatlarına baktığımızda sanki 10 yıllık bir park görüntüsü var şehre değer katacak. Pandemi sürecinde gördük ki; insanlar nefes alacağı, yürüyüş yapacağı yerler istiyorlar. Bu süreçte bu alanda çok anlamlı oldu" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Şehir merkezinde milletimizin nefes alacağı bir proje Millet Bahçesi, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapım aşamasından itibaren sürekli alanı ziyaret ederek hem çalışan arkadaşlarımıza destek olduk hem de işin fikri takibi noktasında çalışmaları yerinde görmüş olduk" diye konuştu.

Eski Numune Hastanesi yerine yapılacak olan yeni Millet Bahçesi'nin de müjdesini veren Başkan Bilgin, "Eski Numune Hastanesi bölgesine yapılacak olan Millet Bahçesi'nin de ihalesi yapıldı. Proje aşamasına projeye müdahil olarak şehrin ihtiyaçları doğrultusunda burada eksik gördüğümüz hususları giderecek şekilde projeye müdahiliz. Orası da tamamlandığında şehrimizin iki farklı bölgesinde şehre nefes aldıracak ortamlar oluşacak" dedi.