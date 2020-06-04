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Koronavirüs gözleri vurdu, şikayetler arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle evde çok fazla zaman geçirilmesi ekran bağımlılığını da arttırdı. Gözlerde kuruluk, göz bozukluğu gibi şikayetler nedeniyle başvuruların arttığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, gece uyumadan önce ekrana bakmanın melatonin hormonununu da öldürdüğünü ve uyku bozukluğuna neden olduğunu ifade etti. Dr. Apa ayrıca televizyon ve bilgisayar monitörü gibi ekranların büyüklüklerine göre de çeşitli uzaklıklara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Apa, 32 inç büyüklüğünde bir ekrana en az 2 metre uzaklıkta olunması gerektiğini ve bu mesafelerin görüntünün HD veya SD olmasına göre de değişiklik gösterebildiğini açıkladı.
 04 Haziran 2020 19:20
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Koronavirüs gözleri vurdu, şikayetler arttı

Karantina sürecinin ilerleyen zamanlarında göz polikliniklerine başvuruların arttığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Apa, "Yanma, batma, sulanma hatta bazen odaklanma problemleri gibi şikayetlerde artış yaşandı" dedi.

MAVİ IŞIK DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

Mavi ışığın, gece salgılanmaya başlayan ve uykuya dalmayı kolaylaştıran melatonin hormonunun salgılanmasını engellediğini ifade eden Dr. Apa bu hormonun azalmasıyla depresyonun baş gösterdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Televizyon, tablet gibi araçların yaydığı ışınlar var. Mavi ışınlar gözün arka kısmında zararlı etkilerde bulunabiliyor. Mavi ekran ile melatonin arasında da bir bağlantı var. Dolayısıyla melatonin bizim uyku fonksiyonumuzu düzenliyor. Bu ışınların gözdeki etkileri nedeniyle melatonin salgısı bozuluyor. Bu da uyku problemlerine daha sonrasında ise depresyona yol açıyor. Beyinden salgılanan bir hormon olan melatonin en fazla gece 01:00 ile 02:00 saatleri arasında salgılanıyor. Bu salgılama bir sekteye uğradığı zaman depresyon gibi belirtiler ortaya çıkıyor."

"32 İNÇ BÜYÜKLÜKTE BİR EKRANA EN AZ 2 METRE UZAKTA OLUN"

Bu dönemde ekran bağımlılığının artması nedeniyle görme kabiliyetinde bozulmaların oluştuğunu vurgulayan Dr. Mustafa Apa, televizyonların boyutuna göre farklı mesafelerden izlenmesi gerektiğini de söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "32 inç bir ekranda en optimum görme mesafesi 2 metre iken bu mesafe ekranın büyümesi ile 2,5 metreye kadar uzatılabilir. 32 inç bir ekrana bakarken tavsiye edilen ekran mesafesi 2 metredir. Ancak bu ekran çözünürlüğü farklı olan HD ve SD ekranlarda değişiklik gösteriyor. Full HD olan ekranlarda bu rakam 1.6 metre iken SD ekranda daha farklı. 40 inç büyüklüğündeki bir ekranda ise 2 metre 30 santim gibi ideal bir mesafe olarak değerlendirebiliriz. Yine HD ekran için bu rakamı 1 metre 84 santime kadar kısaltmamız mümkündür."

"TELEVİZYON İZLERKEN IŞIK KARŞIDAN VURMAMALI"

Televizyonu karanlıkta izlemenin de tehlikeli olduğunu ve gözü daha fazla yorduğunu söyleyen Dr. Apa ayrıca ışıklandırmanın kişilerin arkasından gelmesinin göz sağlığı açısından daha iyi olduğunu açıkladı. Dr. Apa sözlerini şöyle noktaladı: "Karanlıkta ve aydınlıkta görmemizi sağlayan hücreler gözümüzde farklıdır. Gece karanlıkta televizyon izlemek gözün ekstradan efor sarf etmesine neden olur. Televizyonu özellikle aydınlık ortamda izlemeliyiz ve ışık da mümkünse televizyonun arkasında değil de tepede ya da bizim arkamızda olması daha ideal olur."

TELEVİZYON KAÇ METRE MESAFEDEN İZLENMELİ?

Televizyon izlerken ekran büyüklüklerine ve türüne göre izleme mesafeleri birçok televizyonun arkasında uyarı olarak bulunurken önerilen mesafeler şöyle;

EKRAN FULL HD SD TAVSİYE EDİLEN

32 inç ekran 1.20 - 1.59 metre 1.99-2.39 metre 2 metre

37 inç ekran 1.38 - 1.84 metre 2.30-2.76 metre 2.30 metre

40 inç ekran 1.49 - 1.99 metre 2.49-2.99 metre 2.50 metre

46 inç ekran 1.72 - 2.29 metre 2.86-3.44 metre 2.90 metre

52 inç ekran 1.94 - 2.59 metre 3.24-3.89 metre 3.30 metre

60 inç ekran 2.24 - 2.99 metre 3.74-4.48 metre 3.80 metre
DHA
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