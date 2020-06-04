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WhatsApp'tan attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz

WhatsApp her geçen gün kendini yenilemeye ve güncellemeye devam ederken radikal bir karar almanın eşiğinde. Kullanıcılar WhatsApp'ta otomatik mesaj atmaları ve başka kullanıcıları rahatsız etmeleri durumunda yasal adımlarla karşı karşıya kalabilecek.
 04 Haziran 2020 19:35
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WhatsApp'tan attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp her geçen gün yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. WhatsApp son olarak rehbere kayıtlı olmayan kişilere mesaj atma olanağı getirmişti. Bununla birlikte WhatsApp'ta bazı radikal adımlar atıldı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar attıkları tek mesaj yüzünden mahkemelik olabilir.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Aldığı kararla gündeme gelen WhatsApp'tan yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.
Memurlar.Net
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