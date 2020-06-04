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Bir süredir vaka görülmeyen ilde vaka sayısı 6'ya yükseldi

Karabük'te yeniden korona virüs vakaları görülmeye başladı. Son 8 günde vaka sayısı 6'ya yükselirken, Yenice ilçesinde iki ayrı şantiyede inşaatta çalışan toplam 18 işçi karantina altına alındı.
 04 Haziran 2020 19:37
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Bir süredir vaka görülmeyen ilde vaka sayısı 6'ya yükseldi

Karabük'te yeniden korona virüs vakaları görülmeye başladı. Son 8 günde vaka sayısı 6'ya yükselirken, Yenice ilçesinde iki ayrı şantiyede inşaatta çalışan toplam 18 işçi karantina altına alındı.

Karabük'te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep'ten dönen işçide korona virüs tespit edildi. Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı. Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi. Özel koruma kıyafetli 112 Sağlık ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.

Diğer yandan Karabük'te bugüne kadar 186 kişi korona virüse yakalanırken, bunlardan 10'u hayatını kaybederken, 176 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
İhlas Haber Ajansı
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