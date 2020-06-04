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Böyle hırsızlık görülmedi! Aracını gören sürücü şoke oldu

Denizli'de hırsızlar, gece saatlerinde park halindeki otomobilin 4 tekerleğini çaldı. Sabah işe gitmek için otomobilinin yanına giden sürücü ise aracının o halini görünce neye uğradığını şaşırdı.
 04 Haziran 2020 19:44
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Böyle hırsızlık görülmedi! Aracını gören sürücü şoke oldu

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde Ömer A., sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline yöneldiği sırada hayatının şokunu yaşadı. 20 V 9105 plakalı otomobilinin 4 lastiğinin de olmadığını fark etti.

HIRSIZLAR, OTOMOBİLİ TAŞ VE TAHTA ÜZERİNE KOYDU

Otomobilin 4 lastiğini gece saatlerinde çalan hırsızlar, aracı ise taş ve tahta parçalarının üzerinde koydu. Otomobili o halde gören Ömer A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde parmak izi tespiti yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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