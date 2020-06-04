Koronavirüse yakalanan doktorun maaşı kesildiği iddiası
|04 Haziran 2020 20:05
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Kovid-19'la mücadelede en önemli noktalardan birisi olan aile sağlığı merkezlerinde bazı doktorlar koronavirüse yakalandı. Doktor Mustafa Alparslan Kozan da koronavirüse yakalanan doktorlar arasındaydı. İstanbul Sultangazi'de bir aile sağlığı merkezinde görev yapan Kozan, 5 Mart tarihinde bir hastasından virüs kaptı ve 12 gün karantinada kaldı. İyileştikten sonra da plazma bağışçısı olan doktor, bu süreçte maaşının kesildiğini söyledi. Haber Global muhabiri Aytaç Kurnaz'a konuşan doktor, "Raporlu olduğumuz günün ücret kesintisine uğradığını gördük. Normalde o dönem için 6 bin 160 lira kadar almamız gerekirken 3 bin 88 lirası kesilmişti" açıklamasında bulundu.
Doktor Mustafa Alparslan Kozan karantina günlerini ise şöyle anlattı:
"Bir odadaydık ve sadece banyo ihtiyaçlarımızı gidermek için odadan çıkıyorduk. Karantina odasında da hastalarla ilgilenmeye devam ediyordum. Kovid-19'lu hastaları arayıp onların durumunu takip ediyordum"
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaptığını ve henüz bir geri dönüş alamadığını belirten doktor Kozan, eğer bu yanlışlıkla olmuşsa bu yanlıştan geri dönülmesini istiyor.
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