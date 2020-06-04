450 metre yükseklikten düşen öğretmen yaşamını yitirdi
|04 Haziran 2020 20:15
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KAHRAMANMARAŞ'ta, Düldül Dağı'na çıkan 3 amatör dağcıdan öğretmen Murat Kargın (43), 450 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Gaziantep Zirve Dağcılık Kulübü üyesi Murat Kargın, Ali Ekber Görür ve Sevgi Erol dün Kahramanmaraş'ta bulunan Düldül Dağı'na çıktı. İddiaya göre, amatör dağcılar dönüşe geçerken saat 19.30 sıralarında sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Bu sırada dağcılardan Murat Kargın yaklaşık 450 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Gaziantep Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri de katılırken, Ali Ekber Görür ile Sevgi Erol saat 23.30'da köy korucuları tarafından bulundu. Hastaneye götürülen 2 amatör dağcının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
CENAZESİ 9 SAATTE BULUNDU
Murat Kargın'ı cenazesine ise ekipler saat 05.00 sıralarında ulaşabildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ekipler Kargın'ın cenazesini yaklaşık 5 kilometre boyunca sedye ile taşıdı. 9 saatlik çalışmanın sonunda Murat Kargın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayı duyan Murat Kargın'ın ağabeyi Hüseyin Kargın ile yakınları da bölgeye geldi. Düldül Dağı'nın eteğinde kardeşinin cansız bedenini karşılayan Hüseyin Kargın, gözyaşı döktü. Kargın, 2 çocuk babası olan kardeşi Murat'ın dağcılığı sevdiğini ve amatör tırmanışlar yaptığını söyledi.
Murat Kargın'ın Gaziantep'te Ömer Humanızlı İlkokulu Sınıf Öğretmeni olduğu öğrenildi.
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