Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi

Taksim'de aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darb ettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Şubat 2020'de taksi soförü olan şüpheli Cengiz Kabak'ın sevk ve idaresindeki 34 TDH 90 plaka sayılı ticari taksi ile Dolapdere Caddesi'nden Taksim istikametine seyir halinde bulunduğu, bu sırada Fas uyruklu kadın müsteki Chaımae Hamdı'yı yol üzerinden aldığı belirtildi.

Kasımpasa Sosyal Tesisleri mevkisinde yer alan ısıklarda trafik yogunlugu sebebiyle şüpheli Cengiz Kabak ile müsteki Chaımae Hamdı'nın tartısmaya basladıgı, tartısmanın kavgaya dönüstügü anlatılan iddianamede, araç içerisindeyken şüpheli Cengiz Kabak'ın, müsteki Chaımae Hamdı'ya soför koltugundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurdugu, bunun üzerine müstekinin taksi ücretini ödemeksizin araçtan indigi ifade edildi.

Müsteki Hamdı'nın araçtan inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın da araçtan inerek müstekinin pesinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittigi aktarılan iddianamede, müştekinin beyanında, şüphelinin kendisinin arkasından gelerek kendisini yere yatırdığını, bogazını sıktıgını, ayagını gögüs kısmına dayadıgını ve yumruk attıgını söylediği kaydedildi.

İddianamede, yaşanan olaylar sonrasında ise şüpheli Kabak'ın müştekiden aldığı parayla aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı ve müsteki Chaımae Hamdı'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandıgı belirtildi.

- Kamera görüntüleri detayları iddianamede yer aldı

Ticari taksinin araç içi ve araç önü kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Görüntülerde şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığının açık bir şekilde fark edildiği, tartısma sırasında süpheli Cengiz Kabak'ın elinin tersi ile müsteki Chaımae Hamdı'ye vurdugu ve araç dısındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte süpheli Cengiz Kabak'ın müsteki Chaımae Hamdı'nın pesinden gittigi anlaşılmıştır."

Her he kadar müsteki Chaımae Hamdı ifadesinde süpheli Cengiz Kabak'ın kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdigini beyan etmis ise de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müsteki Chaımae Hamdı'nın, süpheli Cengiz Kabak'ın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında esyalarını da toplayarak kendiliginden araçtan indiginin belirlendigi anlatılan iddianamede, bu haliyle müsteki Chaımae Hamdı'nın bu beyanına itibar etme olanagının bulunmadıgı değerlendirildi.

Müştekinin taksiden inmesi sonrasında süpheli Cengiz Kabak'ın, müsteki Chaımae Hamdı'nın pesinden gittigi, kamera görüntüleri uyarınca elinde para ile geri dönerek aracına bindigi ifade edilen iddianamede, süpheli Cengiz Kabak'ın taksi ücretinin tahsili amacıyla müsteki Chaımae Hamdı'nın pesinden gitmesi ile süpheli Cengiz Kabak'ın eylemlerinin hukuki alacagının tahsili amacıyla yagma suçunu olusturdugu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, şüpheli Cengiz Kabak hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan savcılık tarafından müşteki Chaımae Hamdı hakkında "hakaret" ve "basit yaralamaya teşebbüs etme" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, "Müştekinin (Cengiz Kabak) iddia ettiği suçların işlediğine dair, sair delillerle ve kamu tanıklarının anlatımları ile doğrulanamayan soyut iddiasından başka kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil elde edilemediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.