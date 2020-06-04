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Menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'ın Başkale ilçesinde, yüksek kesimlerdeki karın erimesiyle derelerde oluşan menderesler göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.
 04 Haziran 2020 21:18
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Menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Yavuzlar Mahallesi'ndeki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralara sahne oluyor.

Kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderesler, bu dönemlerde de yeşilin tüm tonlarıyla renklenen yaylalarda etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin, yemyeşil tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler, drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı
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