Kendilerini polis olarak tanıttılara 188 bin TL'sini kaptırdı
|04 Haziran 2020 21:34
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SAKARYA'da yaşayan S.K. (64) kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, FETÖ bağlantılı kişilerin hesabını boşaltacağı yalanına inanarak, 188 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı. Polisin, İstanbul?da gerçekleştirdiği operasyonla 5 kişi yakalandı.
Sakarya'da yaşayan S.K.'yı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, FETÖ/PDY bağlantılı kişilerce hesaplarının boşaltılacağını belirtti. Telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanan S.K. 188 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarının kimliklerini belirledi. Polisin, İstanbul?da gerçekleştirdiği operasyonla Ç.İ.(22), M.D.(21), İ.A.(21), B.T.M.(34) ve daha önceden de dolandırıcılık suçlarından kaydı olan G.Y.(24) isimli kadını yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. Ç.İ. ve İ.A adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.D., B.T.M. ve G.Y. tutuklandı.
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