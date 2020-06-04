Bakan Koca paylaştı: Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
|04 Haziran 2020 21:43
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Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Çidam yakalandığı korona virüsü nedeniyle vefat etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ MURAT ÇİDAM. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/q3372A9DYvDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020
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