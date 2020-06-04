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Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 21.15'te yerin 4.41 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 04 Haziran 2020 22:05
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Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 21.15'te yerin 4.41 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Memurlar.Net
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