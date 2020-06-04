1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı
 04 Haziran 2020 22:11
Yazdır
Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Leyla Güven, gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı doğrultusunda Farisoğulları, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındı.

Kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Güven de Diyarbakır'daki evinde yakalandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yolcusunu darbeden taksici hakkında iddianame düzenlendi
04 Haziran 2020 21:08		 Yalova Belediyesinde zimmetten gözaltına alınan 4 kişi serbest
04 Haziran 2020 17:44
Cami hoparlörü paylaşımından B. Ö.'ye 3 yıla kadar hapis talebi
04 Haziran 2020 09:55		 Çarptığı otomobilin sürücüsü ölen ambulans şoförü adliyede
03 Haziran 2020 15:50
Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandı
03 Haziran 2020 15:47		 Polis memurunu şehit eden zanlılar, birbirlerini suçladı
03 Haziran 2020 11:05
Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran CHP'li tahliye edildi
02 Haziran 2020 22:24		 Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
31 Mayıs 2020 21:24
Mardin'de mağarada bulunan kafataslarına ilişkin açıklama
30 Mayıs 2020 21:34		 Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailinde Devlet teyakkuzda
30 Mayıs 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:44 - Gıdada sahteciliğe dikkat! Yoğurda jelatin katılıyor23:27 - Polis ve Mahalle Bekçilerinin yetki karşılaştırması23:22 - Kütahya'daki termik santraller yeniden üretime başlayacak23:10 - YÖK Başkanı Saraç duyurdu: Uzaktan eğitimde yeni dönem23:08 - Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı23:03 - Trafik kazası geçiren veteriner hekim hayatını kaybetti22:57 - Ali Koç'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret22:53 - Dünyada en çok kazanan CEO ilk kez bir kadın22:50 - Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak22:26 - Ankara ve 5 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
22:24 - Silahlı saldırıya uğrayan emekli öğretmen hayatını kaybetti22:16 - MEM çalışanı, bulduğu 3 bin 400 TL'yi sahibine teslim etti22:11 - Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li gözaltına alındı22:05 - Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem22:03 - Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik22:01 - Bursa'da polisin şehit edilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı21:57 - 'PIKTES öğretmenlerinin kadro talebi karşılanmalı'21:54 - SpaceX 60 internet uydusunu uzaya fırlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
3 ismin milletvekilliği düşürüldü
6 kurum idari izin genelgesi dışına çıkarıldı
Psikolojisi bozulmayan bürokrat kalmadı. Bakanı Cumhurbaşkanına şikayet edebilir miyiz?
Muş'ta Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüldü
Test sonucu pozitif çıkan kadın, muavini alnından öpüp 50 TL verdi
WhatsApp grubundan çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi?
Fırsatçılar ucuz krediyi gördü, zam yaptı
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu yorumu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Berber salonundaki gizemli abiler 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
avrupa'da bisiklet kullanımı 6
Netkent 5
bulduğu 60000 lirayı teslim eden taksiciye 31 tl bahşiş vermek 2
telafi eğitiminin 31 ağustos'ta başlaması 1
içi kazınmak 1
trabzonspor'un uefa'dan men edilmesi 6
enflasyonun 4,56 çıkması 5
SON İLANLAR
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
19 Mayıs Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli 1 Bilişim Personeli Alacak
Tunceli Hozat Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam