Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li gözaltına alındı

PSİKİYATRİSTE GİTMENİN MEMURİYETE ETKİSİ OLUR MU? Psikiyatriste giden bir memurun görevine son verilir mi? Veya bu memur hangi durumda engelli memur statüsüne alınır. Bu yazıda, bu soruların cevaplarını vereceğiz.